Drie minderjarigen opgepakt voor brand bij lunchroom in Goirle

Drie minderjarige verdachten zijn zaterdag aangehouden voor de brand bij een lunchroom in Goirle. In de nacht van donderdag op vrijdag brak er brand uit en de lunchroom raakte zwaar beschadigd. De politie gaf vrijdag al aan dat het om brandstichting ging en dat de daders op beeld stonden.

Zaterdag meldt de politie dat na uitgebreid onderzoek drie minderjarige verdachten zijn aangehouden en dat hun betrokkenheid bij de brand verder wordt onderzocht. De exacte leeftijden zijn niet bekendgemaakt.

De brand in de lunchroom aan De Hovel brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag tussen twee en drie uur. Ruim vijftig bewoners van appartementen boven de lunchroom moesten worden geëvacueerd.

De politie riep vrijdag de daders op om zicht te melden: "Als ze dit nalaten, dan worden de beelden waar zij herkenbaar op staan publiekelijk getoond", waarschuwde de politie vrijdag.

Eigenaar Tom Bakkers reageerde vrijdag emotioneel op de brand. "Er was een prullenbak in brand gevlogen, die vliegt niet zomaar in de fik. Dat mensen het zo kapot maken. Ik hoop dat ze ze snel kunnen pakken", vertelde hij. "Dit overleven we wel weer, maar het is een domper. Veel mensen bieden van alles aan, maar ik moet het eerst laten bezinken."