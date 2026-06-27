Nabestaanden nemen schade op na crash op begraafplaats: 'Verschrikkelijk'

Veel mensen komen zaterdagmiddag een kijkje nemen bij de begraafplaats aan de Komweg in Gemert. Aan het eind van de ochtend vloog hier een auto uit de bocht, die op de begraafplaats terecht kwam. Zeker vijf graven zijn hierdoor beschadigd geraakt. Nabestaanden komen kijken of het graf van hun dierbare geraakt is door de auto of rondvliegende brokstukken.

Zichtbaar aangeslagen komt Edwin met de bakfiets aanrijden. "Ik was hier net al voorbij gereden en zag dat er een auto de begraafplaats op was gereden. Mijn moeder ligt hier. Ik schrok enorm en het emotioneerde me zo dat ik niet durfde te stoppen. Nu ik wat rustiger ben, kom ik toch even kijken of haar graf beschadigd is."

Meerdere graven zijn kapot of beschadigd door het ongeluk (Foto: Imke van de Laar)

Edwin gaat op zijn tenen staan om het afgezette deel van de begraafplaats beter te kunnen zien. Dan wijst hij zichtbaar opgelucht. "Het graf van mijn moeder ligt daar, gelukkig net buiten de politielinten. Maar vreselijk voor de nabestaanden van wie het graf wel beschadigd is."

"Het is heel triest voor de mensen die schade hebben, dit is voor iedereen een dierbare plek."

Anne en haar man Harry komen het familiegraf inspecteren. "Mijn broer die in Son woont, belde mij nadat hij op het nieuws van het ongeluk had gehoord", legt Anne uit. "Ik schrok want wij hebben hier een familiegraf. Dat ligt vlak bij de bocht waar de auto uit gevolgen is, konden we op foto's zien."

En dus besluiten ook Anne en Harry naar de begraafplaats te komen om met eigen ogen de schade vast te stellen. Gelukkig valt het ook voor hen mee. "De auto is twee graven voor ons familiegraf terechtgekomen. Maar zo te zien is er geen schade. Ik ben opgelucht. Maar het is heel triest voor de mensen die wel schade hebben, dit is voor iedereen een dierbare plek."

"Van een graf is zelfs de marmeren plaat aan stukken, verschrikkelijk."

Ook Jos Vogels van het kerkbestuur is flink geschrokken van de crash. Hij woont vlakbij de begraafplaats en hoorde een harde knal. "Ik hoorde de stenen rondvliegen. Ik heb meteen 112 gebeld en ben gaan kijken. En toen zag ik die auto bovenop een graf staan."

De auto kwam op graven tot stilstand (Imke van de Laar)

Met een agent mag Vogels even onder de politielinten door om de schade op te nemen. "Zeker vijf graven zijn beschadigd", klinkt het als hij terugkomt. "Van een graf is zelfs de marmeren plaat aan stukken. Ik vind het verschrikkelijk." Vogels gaat zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken families en wil ervoor zorgen dat alles, in overleg, zo snel mogelijk hersteld wordt. Ook wordt gekeken naar de schade aan de begraafplaats zelf. Want de auto is dwars door een monumentale muur gereden. "Hij heeft beslist te hard gereden", besluit Vogels. "De schade schat ik ver over een ton." De bestuurder van de auto raakte lichtgewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit een eerste test bleek dat hij drugs had gebruikt. Bloedonderzoek moet uitwijzen of dit ook echt zo is.

De auto is dwars door een monumentale muur heen gereden (Foto: Imke van de Laar)