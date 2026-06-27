Zwemmers redden man (30) uit water recreatieplas Vught

Zwemmers hebben zaterdagmiddag een man (30) uit Tilburg uit het water gehaald bij de IJzeren Man in Vught. De man was daar samen met zijn vrouw en kind en raakte vermist tijdens het zwemmen in het onbewaakte, gratis deel van de recreatieplas. Net nadat de hulpdiensten gebeld waren, werd het slachtoffer in het water gevonden. Omstanders hebben de man naar de kant gebracht en als eerste gereanimeerd. Daarna is de reanimatie overgenomen door ambulancepersoneel.

Volgens omstanders ging het mis terwijl hij in het water was. De man kon niet zwemmen en verdween onder water, waarna hij zo’n tien minuten vermist was. Kort nadat de hulpdiensten waren gealarmeerd, werd hij door zwemmers uit het water gehaald.

Daar is direct gestart met reanimatie. Daarna hebben ambulancepersoneel en andere hulpdiensten de reanimatie overgenomen. Ook landde een traumahelikopter in de buurt om medische hulp te verlenen. De man is naar het ziekenhuis gebracht

Slachtofferhulp

Het gebeurde op een druk moment bij de IJzeren Man, waardoor er veel omstanders waren. De reanimatie vond plaats aan de waterkant en trok veel bekijks.

De politie spreekt met getuigen en noteert hun gegevens, zodat zij indien nodig slachtofferhulp kunnen krijgen.



