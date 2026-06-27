Zwemmers redden man uit water recreatieplas Vught

Zwemmers hebben zaterdagmiddag een man uit het water gehaald van de IJzeren Man in Vught. De man was als vermist opgegeven nadat hij was gaan zwemmen. Net nadat de hulpdiensten gebeld waren, werd het slachtoffer in het water gevonden. Omstanders hebben de man naar de kant gebracht en als eerste gereanimeerd. Daarna is de reanimatie overgenomen door ambulancepersoneel.

Redactie Geschreven door