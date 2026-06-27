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Zwemmers redden man uit water recreatieplas Vught
Vandaag om 14:52 • Aangepast vandaag om 15:11
Zwemmers hebben zaterdagmiddag een man uit het water gehaald van de IJzeren Man in Vught. De man was als vermist opgegeven nadat hij was gaan zwemmen. Net nadat de hulpdiensten gebeld waren, werd het slachtoffer in het water gevonden. Omstanders hebben de man naar de kant gebracht en als eerste gereanimeerd. Daarna is de reanimatie overgenomen door ambulancepersoneel.
Het was op het moment van de reanimatie heel erg druk in het natuurbad in Vught. Het gebeurde in het onbetaalde deel van de zwemplas. Een traumahelikopter landde op de Boslaan die direct langs de IJzeren Man loopt.
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