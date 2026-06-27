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Emilio Kehrer vertrekt van Willem II naar FC Winterthur
zaterdag om 15:19 • Aangepast vandaag om 08:59
Willem II heeft Emilio Kehrer verkocht aan FC Winterthur. De aanvaller gaat zijn carrière voortzetten in Zwitserland.
De 24-jarige Duitser speelde sinds de zomer van 2024 bij Willem II, nadat hij was overgekomen van het Belgische Cercle Brugge. Afgelopen seizoen werd hij in de winter verhuurd aan FC Ingolstadt 04 in Duitsland.
Kehrer heeft in totaal 38 officiële wedstrijden gespeeld voor de Tricolores. In die tijd wist hij vijf keer te scoren.
Met de overstap naar FC Winterthur kiest Kehrer nu voor een nieuwe uitdaging in Zwitserland. Willem II en de Zwitserse club hebben overeenstemming bereikt over de transfer.
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