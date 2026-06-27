Louis Vuitton-tas met geld en wapen bij zwembad blijkt van 17-jarige jongen

Bij openluchtzwembad De Dolfijn in Best is donderdagmiddag een 17-jarige jongen uit Best aangehouden nadat in een tas een gaspistool en ruim 5000 euro aan vals geld waren gevonden. Bij het drukbezochte zwembad waren op dat moment zo'n 1300 bezoekers aanwezig.

Op zulke drukke en hete dagen wordt een extra oogje in het zeil gehouden bij het zwembad door Boa's van de gemeente Best, schrijft de politie op Instagram. Een van hen zag rond kwart voor vier een verdacht tasje liggen bij een groep jongeren op de ligweide en schakelde de politie in. Vanwege de ernst van de melding rukten meerdere politie-eenheden uit.

Vals geld

De agenten troffen een Louis Vuitton-tas aan met daarin een gaspistool met knalpatronen. Ook zat er een geldbedrag van 5210 euro in, dat vals bleek te zijn. Bij deze spullen zat ook een identiteitsbewijs, de eigenaar daarvan was niet meer op het zwemcomplex aanwezig.

De politie hield de verdachte, een 17-jarige inwoner van Best, aan bij zijn huisadres. De minderjarige verdachte wordt volgens het jeugdstrafrecht vervolgd. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het gaspistool en het valse geld.