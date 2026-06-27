Advertentie
Verdachte geeft agent knietje bij ruzie en wordt getaserd
Vandaag om 16:20 • Aangepast vandaag om 16:45
Een ruzie in een woning in Brouwhuis in Helmond liep zaterdagmiddag flink uit de hand. Na een melding van de ruzie kwam de politie kijken. Het slachtoffer wilde het er verder bij laten, maar de verdachte gaf er zelf een vervolg aan. In het gesprek met de politie gaf de verdachte een agent een knietje. Daarop werd hij getaserd.
Agenten gingen af op een melding van een ruzie in een huis. Daar troffen ze een gewonde bewoner aan, maar die persoon wilde geen aangifte doen. De agenten gingen vervolgens in gesprek met de verdachte.
Knietje aan agent
Tijdens het gesprek met de agenten wilde de verdachte volgens de politie niet meewerken. Toen hij een agent een knietje gaf, werd een stroomstootwapen ingezet. Daarna is de verdachte ambtshalve aangehouden en met een arrestantenbus afgevoerd.
De verdachte zit vast en wordt verhoord.
Advertentie
Advertentie