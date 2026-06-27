Verdachte geeft agent knietje bij ruzie en wordt getaserd

Een ruzie in een woning in Brouwhuis in Helmond liep zaterdagmiddag flink uit de hand. Na een melding van de ruzie kwam de politie kijken. Het slachtoffer wilde het er verder bij laten, maar de verdachte gaf er zelf een vervolg aan. In het gesprek met de politie gaf de verdachte een agent een knietje. Daarop werd hij getaserd.

Agenten gingen af op een melding van een ruzie in een huis. Daar troffen ze een gewonde bewoner aan, maar die persoon wilde geen aangifte doen. De agenten gingen vervolgens in gesprek met de verdachte.