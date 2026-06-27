Skiën op een lege piste met tropische temperaturen: 'Lekker afkoelen'
Wintersportfanaten die de tropische temperaturen beu zijn, halen zaterdag hun hartje op bij SnowWorld in Rucphen. In plaats van bakken op het strand, kiezen zij voor een koel middagje in de skihal. "Ik ben bang om weer naar buiten te gaan", lacht een bezoekster.
Het Brabants Buske ging zaterdag een kijkje nemen bij SnowWorld. Het was opvallend rustig bij de indoorskibaan, maar de wintersportfanaten die er zijn, genieten met volle teugen. "Ik hou niet van warmte dus dit is heerlijk", zegt een vrouw die met haar vriend aan het skiën is.
Toch is het toeval dat het stel, juist met deze tropische temperaturen, in de skihal is. "We hadden het al heel vroeg geboekt en toen bleek het een van de warmste dagen ooit. Ik was blij dat we de kou in konden. En we hebben meer dan genoeg ruimte", vult haar vriend aan.
Oefenen
Ook een andere bezoeker is blij dat hij een dagje de kou in kan. "Het is wel effe schakelen, maar na die warme dagen had ik het warm genoeg", zegt hij. Toch is het niet voor iedereen afkoelen. Een bezoekster van de skibaan is voor de tweede keer aan het oefenen met skiën. "Ik heb het hier even warm als buiten. Ik ben op een neer aan het hobbelen en volop bezig dus het is nog steeds niet best", lacht ze.
Ook een andere dame heeft zaterdag een proefles op de latten. "Het is hard werken, maar wel leuk. Ik had eigenlijk een groepsles en betaal ook voor een groepsles, maar ik heb nu een privéles. Het is lekker leeg op de piste", zegt ze.
Rustige werkdag
Instructeur Mani is erg tevreden over zijn pupil. "Het gaat supergoed voor een eerste keer dus high five", roept hij enthousiast. Het is een vrij rustige dag voor de ski-instructeur: "We hebben vijf snowboarders op les en het was ook de laatste cursusdag voor kinderen, maar het is vrij rustig met gasten."
Zelf geniet hij met deze tropische temperaturen extra van zijn werkdag. "Als je weet dat het 40 graden is, kun je het beste in de airco zitten", lacht hij.
Lees hier nog meer verhalen over de hitte in ons liveblog.