Skiën op een lege piste met tropische temperaturen: 'Lekker afkoelen'

Wintersportfanaten die de tropische temperaturen beu zijn, halen zaterdag hun hartje op bij SnowWorld in Rucphen. In plaats van bakken op het strand, kiezen zij voor een koel middagje in de skihal. "Ik ben bang om weer naar buiten te gaan", lacht een bezoekster.

Het Brabants Buske ging zaterdag een kijkje nemen bij SnowWorld. Het was opvallend rustig bij de indoorskibaan, maar de wintersportfanaten die er zijn, genieten met volle teugen. "Ik hou niet van warmte dus dit is heerlijk", zegt een vrouw die met haar vriend aan het skiën is. Toch is het toeval dat het stel, juist met deze tropische temperaturen, in de skihal is. "We hadden het al heel vroeg geboekt en toen bleek het een van de warmste dagen ooit. Ik was blij dat we de kou in konden. En we hebben meer dan genoeg ruimte", vult haar vriend aan.

Oefenen

Ook een andere bezoeker is blij dat hij een dagje de kou in kan. "Het is wel effe schakelen, maar na die warme dagen had ik het warm genoeg", zegt hij. Toch is het niet voor iedereen afkoelen. Een bezoekster van de skibaan is voor de tweede keer aan het oefenen met skiën. "Ik heb het hier even warm als buiten. Ik ben op een neer aan het hobbelen en volop bezig dus het is nog steeds niet best", lacht ze.

Dit stel geniet van de koele temperaturen in de indoorskihal (foto: Omroep Brabant).