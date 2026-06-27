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Bestuurder waterscooter gewond na ongeluk in de Biesbosch

Vandaag om 17:47 • Aangepast vandaag om 18:05
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Een bestuurder van een waterscooter is zaterdagmiddag gewond geraakt op de Amer in de Biesbosch bij Drimmelen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten gingen rond kwart voor vier op het ongeluk af. De politie, brandweer en ambulance haasten zich naar het boothuis in de Biesbosch. Ze gingen met de boot naar het slachtoffer. De bestuurder van de waterscooter was toen al aan boord van een boot gebracht.

Het slachtoffer is met spoed door de brandweer naar wal gebracht en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt, is niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde in de Biesbosch (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Het ongeluk gebeurde in de Biesbosch (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Veel hulpdiensten kwamen op het ongeluk af (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Veel hulpdiensten kwamen op het ongeluk af (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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