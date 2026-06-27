Bestuurder waterscooter gewond na ongeluk in de Biesbosch

Een bestuurder van een waterscooter is zaterdagmiddag gewond geraakt op de Amer in de Biesbosch bij Drimmelen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten gingen rond kwart voor vier op het ongeluk af. De politie, brandweer en ambulance haasten zich naar het boothuis in de Biesbosch. Ze gingen met de boot naar het slachtoffer. De bestuurder van de waterscooter was toen al aan boord van een boot gebracht.

Het slachtoffer is met spoed door de brandweer naar wal gebracht en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt, is niet duidelijk.