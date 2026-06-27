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Grote politie-inzet Tilburg na vuurwapenmelding, man (46) aangehouden

Vandaag om 17:33 • Aangepast vandaag om 17:59
foto: Omroep Brabant
foto: Omroep Brabant

De politie is vrijdagavond groots uitgerukt naar de Veluwestraat in Tilburg na een melding van een ruzie met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten ter plaatse en hielden daar een 46-jarige man aan.

Profielfoto van Kim Panhuijzen
Geschreven door
Kim Panhuijzen

Volgens de politie zou het mogelijk gaan om een ruzie waarbij iemand zou zijn bedreigd. Omdat er werd gemeld dat er mogelijk een vuurwapen in het spel was, rukte de politie zwaar uit met kogelwerende vesten.

Ook een hondengeleider werd ingezet en de straat werd afgezet.

Aangifte gedaan
Agenten doorzochten een auto, een motor en een woning, maar het is niet bekend of er iets is gevonden.

De man werd aangehouden en ook is er aangifte gedaan door een betrokkenen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verdachte zit nog vast.

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