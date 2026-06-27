Zakjes in bomen en honden in het water: dit gebeurde vandaag

Van een hoop hitteverhalen tot het verzwijgen van de aankoop van een miljoenenpand. Er gebeurde deze zaterdag weer een hoop in Brabant. Dit zijn de verhalen die je gelezen moet hebben.

Robyn stuitte tijdens een wandeling in Bladel op een opmerkelijk gezicht: zakjes die hoog in een lindeboom hingen. Boswachter Frans Kapteijns legt uit dat dit een vorm van biologische bestrijding is. In de zakjes zitten larven van lieveheersbeestjes of gaasvliegen, natuurlijke vijanden van bladluizen. Lindebomen trekken veel bladluizen aan, die honingdauw afscheiden. Die plakkerige substantie veroorzaakt overlast op terrassen en auto's onder de bomen. De larven in de zakjes helpen dit probleem op milieuvriendelijke wijze te bestrijden, omdat ze niet kunnen vliegen en anders te lang nodig hebben om de bomen te bereiken. Lees hier hun analyse.

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De extreme hitte zorgde zaterdag voor creatieve oplossingen. In Schijndel werd de lokale Jumbo een hotspot voor afkoeling. Met een aangename 22 graden binnen vergeleken met 38 graden buiten, zagen ze klanten meerdere keren per dag langskomen. Supermarktmanager Michel de Hart deelde gratis water uit met citroen, limoen of munt. "Je ziet klanten echt puffen als ze binnenkomen", aldus De Hart. Een klant reageerde enthousiast: "Ik ga zeker weten een extra rondje doen, honderd procent. Zo lang mogelijk hier zijn." Vooral ouderen, bij wie de dorstprikkel minder goed werkt, werden gestimuleerd om voldoende te drinken. Check het hier.

Er is ook nog onderwijs- en bestuursnieuws. Het ROC Ter Aa in Helmond kocht een miljoenenpand zonder de ondernemingsraad (OR) te raadplegen. De instelling beriep zich op een geheimhoudingsafspraak met de gemeente, maar hoogleraar medezeggenschap Leonard Verburg noemt dit "een flauwekul-argument". Het ROC betaalde vier miljoen voor het voormalige gemeentekantoor in het Boscotondo-complex, het dubbele van wat de vorige eigenaar in 2020 betaalde. Verburg is duidelijk: "Het adviesrecht van de OR gaat over de aankoop van het pand. Dat er contact is met de gemeente over een kettingbeding is niet relevant en hoeft dus ook niet verteld te worden." Lees hier het hele verhaal.