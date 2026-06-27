Cody Gakpo en vriendin verliezen kind tijdens zwangerschap: 'Gebroken hart'

De vriendin van Cody Gakpo, Noa van der Bij, heeft zaterdag intens verdrietig nieuws gedeeld op haar Instagram. De baby van het koppel is tijdens de zwangerschap overleden. "Gebroken hart", schrijft ze.

"Met een gebroken hart delen wij het hartverscheurende nieuws dat ons zoontje is overleden tijdens de zwangerschap", schrijft ze . Van der Bij was in oktober uitgerekend.

Vier weken geleden kondigde het stel nog aan dat zij een kindje verwachtten. Op een foto poseerde het koppel met hun zoontje Samuel, die een petje droeg met 'big brother' erop.

Bijzondere naam

Na het grote verlies ging het koppel deze week naar de kerk om een kaarsje te branden. Daarna gingen zij naar de speeltuin met hun zoontje Samuel, waar ze nog een ander kindje zagen. Dat jongetje heette Elijah. Van der Bijl en Gakpo zagen dat als een teken van God en besloten hun overleden kindje naar hem te vernoemen. "Hij herinnert ons dat ons kleine jongetje nooit ver weg is", schrijft het stel.

De oud PSV-speler is op dit moment in Amerika voor het WK voetbal. De Eindhovenaar stond alle drie de groepswedstrijden in de basis. Hij scoorde twee keer en gaf een assist. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje staat maandagnacht om 03.00 uur Nederlandse tijd gepland.