Supermarkt ontruimd door koellekkage, klanten laten volle karren achter

Een supermarkt aan het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther is zaterdag met spoed ontruimd, omdat er een koellekkage werd ontdekt. Klanten lieten in alle haast de volle boodschappenkarren achter in de winkel. Monteurs proberen zaterdagavond nog altijd de lekkage te verhelpen.

De brandweer kwam na de ontdekking naar de supermarkt om metingen uit te voeren. Uit voorzorg is het gebied rond de winkel, inclusief de parkeerplaats, afgezet met politielint. Op briefjes is aangegeven waarom de winkel dicht is.

Monteurs zijn zaterdagavond met man en macht bezig om de problemen te verhelpen. Wanneer de supermarkt weer open kan, is niet duidelijk. De winkel laat weten dat ze hopen snel weer klanten te ontvangen, maar dat de technische werkzaamheden eerst klaar moeten zijn.