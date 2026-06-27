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Man gewond bij steekpartij op zandpad in Tilburg, verdachte aangehouden

Vandaag om 21:17
Steekpartij Tilburg zandpad (foto: Persbureau Heitink / Jeroen Stuve).
Steekpartij Tilburg zandpad (foto: Persbureau Heitink / Jeroen Stuve).

Een man is zaterdagavond rond zeven uur gewond geraakt bij een steekpartij op een zandpad langs de Zwartvenseweg in Tilburg. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Kim Panhuijzen
Geschreven door
Kim Panhuijzen

Voor het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

Verdachte aangehouden
De politie deed ter plaatse uitgebreid onderzoek. De politie heeft een verdachte kunnen aanhouden. 

Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft een auto die bij het incident betrokken was, getakeld en afgevoerd.

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