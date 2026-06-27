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Auto vliegt in brand op A59, flinke file richting Den Bosch

Vandaag om 21:46 • Aangepast vandaag om 22:18
Auto in brand op de A59 bij Waalwijk (foto: Persbureau Heitink / Erik Haverhals).
Auto in brand op de A59 bij Waalwijk (foto: Persbureau Heitink / Erik Haverhals).

Een hybride Volkswagen Golf is zaterdagavond op de A59 bij Waalwijk in brand gevlogen. Door de brand werden alle rijstroken tijdelijk afgesloten, waardoor een flinke file ontstond in de richting van Den Bosch.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond in het accupakket onder de auto. Omdat een accubrand lastig te blussen is, rukte de brandweer groots uit. Brandweerlieden uit Waalwijk kwamen met twee tankautospuiten en een watercontainer ter plaatse.

Ook werd de Cobra Cutter uit Breda ingezet. Met dit speciale voertuig kan de brandweer met een krachtige waterstraal door de vloer van een auto heen spuiten, zodat het brandende accupakket rechtstreeks kan worden gekoeld.

Rijstroken tijdelijk afgesloten
Tijdens de bluswerkzaamheden werden alle rijstroken tijdelijk afgesloten. Inmiddels is één rijstrook weer open, waardoor het verkeer langzaam langs de brand kan rijden.

De brandweer heeft het accupakket meerdere keren nageblust en houdt de auto in de gaten om te voorkomen dat de accu opnieuw vlam vat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

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