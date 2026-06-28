Draaidag met unieke machines in Van Osch Museum

Op zaterdag 4 juli organiseert het Van Osch Museum in Etten-Leur een draaidag. Bezoekers kunnen unieke machines bekijken, waaronder een gerestaureerde stoommachine uit 1896 en een dieselmotor van een eeuw oud. Het museum biedt uitleg over de werking en geschiedenis van de stukken. De draaidag duurt van elf uur 's ochtends tot vier uur 's middags.

Gevonden voor jou

Het Van Osch Museum heeft zijn collectie deze zomer uitgebreid met bijzondere machines. Een van de nieuwe aanwinsten is een dieselmotor van ongeveer honderd jaar oud, afkomstig uit een schip. Om de motor te starten, wordt eerst de cilinderkop met een vlam verwarmd en daarna met de hand aangeslingerd.

Een ander pronkstuk is een stoommachine uit 1896 die ooit in de raderboot Mark Twain stond. De boot werd in 1999 door een brand in Amsterdam verwoest, maar de machine kon worden gered. Na een uitgebreide restauratie is het apparaat nu in volle glorie te bewonderen in het museum. Bezoekers krijgen uitleg over de functie en werking van deze historische machine.

Veel meer te zien

Naast deze stukken beschikt het museum over nog meer fascinerende machines, zoals een stoommachine die vroeger in een baggermolen stond. De geschiedenis van deze machine is deels achterhaald en wordt met bezoekers gedeeld.

De draaidag vindt plaats op zaterdag 4 juli van elf uur 's ochtends tot vier uur 's middags. fietsen kunnen op het terrein worden gestald, maar automobilisten wordt gevraagd niet in de bocht bij de ingang of op het trottoir te parkeren om boetes te vermijden.

Meer draaidagen in 2026

Wie verhinderd is, kan later dit jaar alsnog een draaidag bezoeken. Nieuwe datums zijn 29 augustus en 26 september. Het museum benadrukt dat ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kinderen tijdens het bezoek.

Het Van Osch Museum is gevestigd aan Achter de Molen 108 in Etten-Leur.