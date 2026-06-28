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Bromfietser gewond bij val in Helmond, raakte een wandelaar met fietsen

Vandaag om 05:17
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Een bromfietser is zaterdagnacht gewond geraakt bij een botsing op de Deurneseweg in Helmond. Hij raakte rond halfeen 's nachts een wandelaar met twee fietsen in de hand en viel hard. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bromfietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De man met de fietsen is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. 

Volgens een 112-correspondent lijkt het erop dat de bromfietser de man met de fietsen niet had gezien en ging het daardoor mis. 

  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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