Bromfietser gewond bij val in Helmond, raakte een wandelaar met fietsen

Een bromfietser is zaterdagnacht gewond geraakt bij een botsing op de Deurneseweg in Helmond. Hij raakte rond halfeen 's nachts een wandelaar met twee fietsen in de hand en viel hard.

De bromfietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De man met de fietsen is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Volgens een 112-correspondent lijkt het erop dat de bromfietser de man met de fietsen niet had gezien en ging het daardoor mis.