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Noodweer verwoest monumentale molen, kap met wieken naar beneden gekomen

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 05:55
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

De hele bovenkant van een monumentale molen in het centrum van Veldhoven is zaterdagnacht door de storm naar beneden gekomen. Daarbij raakten huizen en auto’s in de buurt beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De ravage is enorm. De complete kap met wieken van de molen uit 1858 ligt zondagochtend vroeg beneden.

De molenaar wist niet wat hij zag toen hij zaterdagnacht aankwam om de schade met eigen ogen te bekijken.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink.

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