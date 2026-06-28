Noodweer verwoest monumentale molen, kap met wieken naar beneden gekomen

De hele bovenkant van een monumentale molen in het centrum van Veldhoven is zaterdagnacht door de storm naar beneden gekomen. Daarbij raakten huizen en auto’s in de buurt beschadigd.

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De ravage is enorm. De complete kap met wieken van de molen uit 1858 ligt zondagochtend vroeg beneden. De molenaar wist niet wat hij zag toen hij zaterdagnacht aankwam om de schade met eigen ogen te bekijken.