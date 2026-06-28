Boom breekt en valt op huis in Geldrop tijdens storm

Een dikke boom is zaterdagnacht tijdens de storm die over de provincie trok afgebroken en op een huis aan de Nuenenseweg in Geldrop terechtgekomen.

Buurtbewoners zouden de gemeente al langer hebben gewaarschuwd voor de boom nadat een andere boom een aantal jaar geleden al omviel.

De boom die het zaterdagnacht begaf is in het midden doorgebroken. De bovenkant belandde op het dak van het huis.

Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de boom van het dak te halen.