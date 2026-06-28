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Boom breekt en valt op huis in Geldrop tijdens storm

Vandaag om 05:59
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Een dikke boom is zaterdagnacht tijdens de storm die over de provincie trok afgebroken en op een huis aan de Nuenenseweg in Geldrop terechtgekomen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Buurtbewoners zouden de gemeente al langer hebben gewaarschuwd voor de boom nadat een andere boom een aantal jaar geleden al omviel.

De boom die het zaterdagnacht begaf is in het midden doorgebroken. De bovenkant belandde op het dak van het huis. 

Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de boom van het dak te halen.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

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