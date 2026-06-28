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Afgebroken grote tak blokkeert weg in Helmond

Vandaag om 06:09
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Een omgewaaide grote tak blokkeerde zaterdagnacht een tijd lang een weg door de Rijpel in Helmond. De tak had het begeven tijdens het noodweer dat zaterdagnacht over de provincie trok. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer werd gebeld om de tak weg te halen, maar die werd met spoed weggeroepen vanwege een brand in een huis. De weg werd daarom wat later vrijgemaakt. Tot die tijd zat er voor het verkeer hier niets anders op dan om te keren.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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