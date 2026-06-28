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Rondweg in Uden uren dicht, was bezaaid met takken en omgewaaide bomen
Vandaag om 06:33
De Rondweg in Uden was zaterdagnacht enkele uren afgesloten voor het verkeer, tussen de Nistelrodeseweg en de Industrielaan. De weg was bezaaid met afgewaaide flinke takken en grote bomen na het noodweer dat zaterdagnacht over de provincie trok.
De gemeente en de brandweer werden ingeschakeld om de weg vrij te maken. Dit nam enkele uren in beslag. Inmiddels is de weg weer begaanbaar.
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