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Scooterrijder gewond na botsing tegen ongevallen boom in Lith

Vandaag om 06:39
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Een scooterrijder is zaterdagnacht gewond geraakt nadat hij op een omgewaaide boom botste op de Molenstraat in Lith. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts. De scooterrijder viel hard.

Profielfoto van Redactie
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Redactie

Het slachtoffer had een hoofdwond en is naar een ziekenhuis gebracht. Daarna heeft de brandweer de omgevallen boom - die het had begeven tijdens het noodweer dat zaterdagnacht over de provincie trok - in stukken gezaagd en op het naastgelegen grasveldje gelegd. 

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