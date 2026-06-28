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Brand door blikseminslag in loods in Haaren

Vandaag om 07:11
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Aan de Helvoirtseweg in Haaren is zaterdagnacht brand uitgebroken in een loods. Dit gebeurde nadat de bliksem daar insloeg. Dit veroorzaakte brand in de meterkast.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Brandweerkorpsen uit Helvoirt en Haaren kwamen met spoed naar de Helvoirtseweg om het vuur te bestrijden. De situatie was snel onder controle. Desondanks is de schade aan de loods  aanzienlijk.

Door de blikseminslag viel ook de stroom in de omgeving van de loods uit. Nadat de situatie veilig was, kon de netbeheerder aan de slag om de stroomvoorziening te herstellen.

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