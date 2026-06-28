Brand door blikseminslag in loods in Haaren

Aan de Helvoirtseweg in Haaren is zaterdagnacht brand uitgebroken in een loods. Dit gebeurde nadat de bliksem daar insloeg. Dit veroorzaakte brand in de meterkast.

Brandweerkorpsen uit Helvoirt en Haaren kwamen met spoed naar de Helvoirtseweg om het vuur te bestrijden. De situatie was snel onder controle. Desondanks is de schade aan de loods aanzienlijk.

Door de blikseminslag viel ook de stroom in de omgeving van de loods uit. Nadat de situatie veilig was, kon de netbeheerder aan de slag om de stroomvoorziening te herstellen.