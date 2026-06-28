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Automobilist botst tegen lichtmast in Den Bosch

Vandaag om 07:16
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Een auto crashte zondagochtend vroeg aan het Wielsem in Den Bosch. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een lichtmast. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen agenten op de plaats van de crash aankwamen, zagen ze een man die bij de auto die onder invloed van alcohol was. De man verklaarde dat niet hij, maar iemand anders de auto had bestuurd en dat diegene na het ongeluk was weggelopen.

Omdat de agenten niet konden vaststellen of de man zelf de bestuurder was, werd hij niet aangehouden voor het veroorzaken van het ongeluk of rijden onder invloed. Wel kreeg hij een bekeuring voor openbaar dronkenschap.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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