Schade na onweer in Goirle en Riel

Felle onweersbuien hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor schade gezorgd in Riel en Goirle. De brandweer heeft omgevallen bomen en afgebroken takken opgeruimd. De gemeente neemt het werk nu over.

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Tijdens de nacht van 27 op 28 juni trokken hevige onweersbuien over de regio. Vooral in Riel is de schade groot, met omgevallen bomen en afgebroken takken. In Goirle zijn enkele kleinere schadegevallen gemeld.

De brandweer heeft vannacht hard gewerkt om de ergste stormschade op te ruimen. Vanaf zondagmorgen is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van omgevallen bomen en andere obstakels. Dit gebeurt om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Schade melden bij gemeente

Inwoners van de gemeente Goirle kunnen schade melden via Fixi of de gemeentelijke website. Dit geldt bijvoorbeeld voor bomen die nog op de weg liggen of takken die gevaar opleveren. De gemeente houdt meldingen de hele dag in de gaten en handelt zo snel mogelijk.

Voor meer informatie over wie verantwoordelijk is voor het opruimen van schade, kunnen inwoners terecht op de website van de veiligheidsregio. Daar staat ook wie gebeld moet worden in specifieke situaties.