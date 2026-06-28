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12.000 illegale sigaretten ontdekt in Zundert, twee aanhoudingen

Vandaag om 08:27 • Aangepast vandaag om 08:39
Politie vindt duizenden sigaretten in Zundert (foto: Instagram politie).
Politie vindt duizenden sigaretten in Zundert (foto: Instagram politie).

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij een controle van een auto in Zundert 12.000 illegale sigaretten en een onbekend geldbedrag ontdekt. De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto werd gecontroleerd op het Frans Baantje in Zundert. De sigaretten en het geldbedrag zijn in beslag genomen.

De verdachten zijn vastgezet op het cellencomplex in Breda. De bestuurder van het voertuig bleek ook nog eens onder invloed van drugs.

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