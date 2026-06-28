Foutparkeerders veroorzaken chaos in Nuenen: 60 bekeuringen uitgedeeld

De politie heeft vrijdag zestig bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten in Nuenen. Die hadden hun auto zo onhandig geparkeerd aan de Enodedreef dat het verkeer er amper meer door kon, meldt de politie zondagochtend op Instagram.

De agenten waren richting de zwemplas aan de Enodedreef gegaan na een melding. Toen ze daarvan terugkwamen, zagen ze dat er een chaos was ontstaan aan de Enodedreef.

"Die ontstond doordat voertuigen geparkeerd waren aan de zijkant van de weg, waar dit niet is toegestaan. Hierdoor ontstond een soort eenrichtingsweg, waardoor aankomende en vertrekkende bezoekers letterlijk met hun voertuigen tegenover elkaar kwamen te staan", leggen de agenten uit op Instagram. Ook zij konden met hun dienstauto geen kant op.

De agenten snappen dat je op zo'n zonnige dag wil genieten van het warme weer en wil afkoelen. Maar, zo benadrukken ze, laat de calamiteitenroute vrij voor de hulpdiensten en parkeer op de aangewezen parkeerplaatsen.