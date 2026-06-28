Hardrijders maken het bont, zonder (geldig) rijbewijs

Een motorrijder moest zondagochtend zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Hij werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 170 kilometer per uur de motorrijder van de verkeerspolitie passeerde.

Vliegtuig halen

De verkeerspolitie liet zondagochtend ook een Roemeense automobilist stoppen. Die probeerde wat tijd in te halen op weg naar het vliegveld.

Hij reed, na correctie, 47 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid. Daarom mocht hij nog net zijn rijbewijs houden, maar hij krijgt wel een bekeuring. De officier van justitie zal de hoogte van de boete bepalen.

Rijbewijs kwijt

De agenten deelden verder een bekeuring uit aan een bestuurder die ruim 45 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid reed op de A16. Deze kon de agenten geen rijbewijs tonen. Dat is hij al sinds juli 2025 kwijt en er is nog altijd geen nieuw rijbewijs aangevraagd. Daarvoor kreeg deze bestuurder nog een extra bekeuring.