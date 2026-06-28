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Noodweer veroorzaakt problemen op het spoor

Vandaag om 10:15

De stormschade van zaterdagnacht veroorzaakt zondagochtend flink wat overlast op het spoor, omdat veel bomen en takken op het spoor liggen. Op meerdere plekken rijden daardoor minder treinen. Onder meer op de trajecten Den Bosch-Utrecht, Breda-Tilburg en Tilburg-Eindhoven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er waren zondagochtend vroeg ook problemen op de lijn Eindhoven-Venlo,, maar die waren rond kwart voor tien 's ochtends al opgelost. 

De problemen op het traject Tilburg-Eindhoven zouden om elf uur voorbij moeten zijn. Op de lijn Den Bosch-Utrecht hoopt de NS dat de treinen rond halftwaalf 's ochtends weer volgens schema kunnen rijden en op het traject Breda-Tilburg rond kwart over twee 's middags. 

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