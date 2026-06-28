Heftige beelden: zo stortte de molen in Veldhoven in door de hevige storm

De monumentale Zilster molen in Veldhoven is door de storm van zaterdag op zondag helemaal verwoest. Op bewakingscamera's is te zien hoe de storm te keer ging en de hele bovenkant van de molen instortte.

Eigenaar Janus Kerkhofs is vastbesloten dat de monumentale molen te restaureren valt. "Ik ben nu in gesprek met de verzekeraar, maar de bedoeling is echt om de molen te laten restaureren", zegt hij in een eerste reactie. "En ik weet zeker dat dat kan. Molens zijn altijd te restaureren."

De molen stamt uit 1858 en is al meer dan honderd jaar familiebezit.