Bestenaar wordt in gezicht gestoken en krijgt klappen na ruzie in Assen

Een man uit Best (48) is zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in Assen. Na een ruzie bij een tankstation werd hij met een scherp voorwerp in zijn gezicht gestoken en kreeg hij klappen. Hij is zelf naar het ziekenhuis gegaan om behandeld te worden.

Om half één kreeg de politie een melding van een zware mishandeling bij een tankstation in Assen. Toen agenten daar kwamen bleek het te gaan om een steekincident.

Bij het tankstation was een ruzie ontstaan tussen drie personen: een stel (man en vrouw) en een andere man. Na een korte woordenwisseling werd de man van het stel, de 48-jarige man uit Best, door de andere man in zijn gezicht gestoken. De vrouw kwam tussen beide en heeft ook klappen in haar gezicht gekregen.

Signalement verdachte

De verdachte rende na het incident terug naar zijn auto en ging er vandoor. De man was tussen de 1.90 en 1.95 lang en had een licht getinte huidskleur. Hij had weinig haar en tatoeages op één arm. Hij is vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar oud.

De auto waarin de man is weggereden, is een zilvergrijze Volkswagen. Het was mogelijk een nieuwer model Golf of Polo.