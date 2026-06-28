Wereldwijde hype nu ook in Drunen: bakery rave met koffie en croissants

Vroeg in de ochtend de dansvloer op met koffie en croissantjes. De zogeheten Bakery raves zijn wereldwijd een trend. En omdat Brabant dan natuurlijk niet achter kan blijven, werd er zondagochtend een gehouden in een bakkerij in Drunen.

Terwijl bakker Tijs Evers rondloopt met schalen versgebakken chocoladecroissants en koffiebroodjes, staan zijn gasten te dansen op de beats van een dj. Trots kijkt de bakker rond. "Dit is een nieuwe trend, overgewaaid uit Italië. 's Ochtends vroeg een rave, oftewel een disco, in een koffiebarretje of in een bakkerij."

Dj Max van Gompel zorgde ervoor dat niemand stil kon blijven staan (Foto: Imke van de Laar)

De bakery rave is populair in wereldsteden als Parijs, New York en Amsterdam. Maar de bakker uit Drunen wil het ook eens proberen. "Tot laat in de avond doorzakken en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand meer", legt Tijs uit. "Daarom kiezen wij voor de ochtend met een lekker koffietje en een croissantje. De dag goed beginnen, daar draait het om."

"Ik vind dit misschien wel leuker dan op stap gaan."

Aan het enthousiasme van zijn klanten zal het niet liggen. Judith neemt een slok van haar koffie en legt uit: "Ik vind dit misschien wel leuker dan op stap gaan. 's Avonds is de sfeer anders en zijn er vaak dronken mensen. In de ochtend ben je fris en fruitig en je kan de rest van de dag nog van nagenieten." Daar is Bas het helemaal mee eens. "Ik ga ook graag naar festivals, maar dit is een keer iets anders. Een andere beleving, daar moet je bij zijn. Dit geeft een goede kick voor de rest van de dag."

Er werd al vroeg gedanst bij de bakker (Foto: Imke van de Laar)

De deuren van de bakkerij ging al om negen uur open voor de rave. Maar daarvoor stond er al een rij buiten van mensen die wel zin hadden in een feestje met lekkernijen. En als de dj er dan ook nog een Hollandse feestkraker ingooit, gaat het echt los.

"Een feestje hoeft niet altijd met veel alcohol."

De bakery rave past in een trend onder jongeren. Zij gaan liever wat vroeger op stap dan tot diep in de nacht. En misschien wel het grootste voordeel van de bakery rave: je houdt er geen kater aan over. "Nee, we dansen vooral op koffie, thee, water en frisdrank. Een feestje hoeft niet altijd met veel alcohol. We pompen de beat nog even op en dan gaan we nog een paar uur lekker door."