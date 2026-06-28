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Stormschade in beeld: van brandende daken tot omgewaaide bomen
Vandaag om 13:00
De storm die in de nacht van zaterdag op zondag over Brabant trok heeft op veel plaatsen voor overlast gezorgd. Bliksem sloeg in bij huizen waarna brand ontstond en de brandweer had het ook nog eens druk met veel omgewaaide bomen. Bekijk hieronder de meest indrukwekkende foto's en video's.
Auto onder een boom in Oisterwijk.
Een rietenkap van een woning in Beek en Donk vloog, in brand.
In Eindhoven viel een boom op een fietspad.
Een auto liep flinke schade op in Tilburg.
Brand in een woning in Geldrop.
Opruimen van stormschade in Geldrop.
Een boom waaide tegen een huis in Oisterwijk.
Een auto botste tegen een omgevallen boom in Dongen.
Brand in een woning in Helmond.
Boom op auto in de Kardinaal van Enkevoortstraat in Tilburg.
Bomen versperren de weg in Vught.
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