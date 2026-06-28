Stormschade in beeld: van brandende daken tot omgewaaide bomen

De storm die in de nacht van zaterdag op zondag over Brabant trok heeft op veel plaatsen voor overlast gezorgd. Bliksem sloeg in bij huizen waarna brand ontstond en de brandweer had het ook nog eens druk met veel omgewaaide bomen. Bekijk hieronder de meest indrukwekkende foto's en video's.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Auto onder een boom in Oisterwijk.

Brand in een rietenkap bij een woning in Beek en Donk (Foto: Persbureau Heitink).

Een rietenkap van een woning in Beek en Donk vloog, in brand.

Foto: Persbureau Heitink.

In Eindhoven viel een boom op een fietspad.

Foto: Persbureau Heitink.

Een auto liep flinke schade op in Tilburg.

Brand in een dak ik Geldrop (foto: Persbureau Heitink.)

Brand in een woning in Geldrop.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Opruimen van stormschade in Geldrop.

Foto: Persbureau Heitink.

Een boom waaide tegen een huis in Oisterwijk.

Foto: Persbureau Heitink.

Een auto botste tegen een omgevallen boom in Dongen.

In Helmond is brand uitgebroken na blikseminslag. Foto: Persbureau Heitink

Brand in een woning in Helmond.

Boom op auto in de Kardinaal van Enkevoortstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Boom op auto in de Kardinaal van Enkevoortstraat in Tilburg.

Bomen versperren de weg in Vught (foto: Persbureau Heitink).