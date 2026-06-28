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Heel veel bliksem in Brabant, voorlopig voor het laatst

Vandaag om 12:44 • Aangepast vandaag om 14:08
Bliksemontladingen in Brabant (foto: Omroep Brabant/Vizualism)
Bliksemontladingen in Brabant (foto: Omroep Brabant/Vizualism)

De weerkundigen zijn zondag nog aan het rekenen of er afgelopen nacht een recordaantal bliksemontladingen is geweest. Een week geleden waren dat er in Nederland meer dan 188.000. Een ding is zeker en dat is dat Brabant flink getroffen is. De Zilster molen in Veldhoven raakte zwaar beschadigd en verder liggen straten en wegen bezaaid met takken en bladeren. Op een aantal plekken liggen complete bomen op wegen en tegen huizen. 

Profielfoto van Peter de BekkerProfielfoto van Leon Kersten
Geschreven door
Peter de Bekker & Leon Kersten

Het ging goed tekeer zaterdagnacht stelt de weerman van Weerplaza zondag. "Tussen twee uur en halfvier is het echt even flink tekeer gegaan.  Zeker in het oosten bij Den Bosch en Eindhoven waren enorm veel bliksemontladingen, veel wind en veel regenwater in korte tijd."

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De weerman verwacht zondagavond iets meer bewolking en een enkel buitje, maar geen stevig onweer meer.

"Vandaag is het nog steeds broeierig warm, maar niet meer zo heet als de afgelopen dagen. We komen natuurlijk uit een uitzonderlijke hitteperiode, met temperaturen in Brabant meerdere dagen ruim boven 35 graden. dat zien we niet vaak in juni."

De komende dagen gaat er wel iets veranderen. De noordwesten wind voert koelere lucht aan. "Maar echt koel wordt het niet, ik denk 25 tot 27 graden. Zomers warm dus, maar met af en toe een beetje wind erbij is het een stuk aangenamer. Met misschien hier en daar een enkel buitje op woensdag."

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