Pierre Arts uit Haps ontvangt dorpspenning

Pierre Arts uit Haps heeft zondagmiddag de dorpspenning Land van Cuijk ontvangen. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding tijdens het jaarlijkse tuinfeest van carnavalsvereniging De Zelfkant. Arts neemt na 57 jaar afscheid als hoofdredacteur van het dorpsblad De Schakel. Wethouder Willem van Haren reikte de penning uit.

Gevonden voor jou

De heer Arts stond in 1969 aan de wieg van de oprichting van De Schakel, het dorpsblad van Haps. Hij was 57 jaar lang hoofdredacteur en eindredacteur van het tweewekelijkse blad, dat een belangrijke rol speelt in de communicatie binnen de gemeenschap. Onder zijn leiding groeide De Schakel uit tot een verbindend platform voor inwoners, verenigingen en bedrijven.

Naast zijn werk voor het dorpsblad heeft Arts zich tientallen jaren ingezet voor diverse verenigingen en organisaties in Haps. Hij was onder meer raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Haps, voorzitter van de carnavalsvereniging en jeugdleider bij voetbalclub Hapse Boys. Ook was hij bestuurslid van verschillende historische en maatschappelijke organisaties.

Bijdrage aan erfgoed

Arts heeft zich bovendien ingezet voor het behoud van de lokale geschiedenis en het cultureel erfgoed van Haps. Zijn betrokkenheid bij het dorp en zijn langdurige vrijwilligerswerk werden met de dorpspenning geëerd. Volgens de gemeente is de onderscheiding een blijk van waardering voor zijn uitzonderlijke en belangeloze inzet.

De uitreiking vond plaats tijdens het tuinfeest van carnavalsvereniging De Zelfkant in Haps. Wethouder Willem van Haren sprak zijn dank uit namens de gemeente Land van Cuijk.