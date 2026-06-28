Vrouw rijdt meerdere hekken uit de grond en belandt in middenberm in Breda

Een vrouw is zondagmiddag in de middenberm beland, nadat zij de macht over het stuur verloor op de Westerparklaan in Breda. Ze reed meerdere hekwerken uit de grond en haar auto is zwaar beschadigd.

Hoe de vrouw de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk. Ze reed bij het ongeluk meerdere hekwerken uit de grond die op het wegdek belandde. Twee mannen die het ongeluk zagen gebeuren, aarzelden geen moment en verwijderden de omvergereden hekken van de weg.

De vrouw is gecontroleerd in de ambulance op mogelijk letsel. Voor zover bekend hoefde zij niet mee naar het ziekenhuis. Het overige verkeer kon door de actie van de mannen passeren. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde voertuig getakeld. De gemeente is op de hoogte gebracht van de schade aan de middenberm en de vernielde hekken.