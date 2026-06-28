Wielrenster Lieke Nooijen (24) pakt eerste nationale titel op de weg

De 24-jarige Lieke Nooijen uit Helmond is zondag voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. De renster van Visma - Lease a Bike was na 118 kilometer op het heuvelachtige parcours rond Nijmegen de sterkste.

Mischa Bredewold liet zich als eerste van de favorieten zien, maar zij werd snel weer bijgehaald. Meerdere groepjes in verschillende samenstellingen probeerden vervolgens weg te rijden uit het peloton, maar elke poging werd lange tijd onschadelijk gemaakt.

Femke de Vries en Loes Adegeest pakten met minder dan 50 kilometer te gaan een halve minuut. Door het werk van SD Worx - Protime, de ploeg van titelverdedigster Lorena Wiebes, werd het duo weer ingelopen. Wiebes moest even later echter zelf lossen. Twaalf rensters namen vervolgens een voorsprong van een minuut op een groep met onder meer Wiebes en Marianne Vos, maar ook die kopgroep werd weer bijgehaald.

Markus en Nooijen slaan gat

Femke Markus, ploeggenote van Wiebes, en Nooijen sloegen op ongeveer 25 kilometer van de streep toe en reden samen weg uit de kopgroep. De twee werkten goed samen en hadden bij het ingaan van de laatste lokale ronde een voorsprong van ongeveer een minuut op drie achtervolgers.

Op de oplopende finishstraat ging Markus als eerste aan, maar Nooijen bleek over de sterkste sprint te beschikken en snelde haar concurrente overtuigend voorbij.

Met de overwinning verovert Nooijen haar eerste nationale titel op de weg. De komende twaalf maanden rijdt de Helmondse in de rood-wit-blauwe kampioenstrui.