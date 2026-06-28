Twee lintjes uitgereikt in Laarbeek

Hans Aarts uit Mariahout en Jan Rovers uit Beek en Donk hebben zondag Koninklijke onderscheidingen ontvangen. Burgemeester Lianne van der Aa reikte de lintjes uit namens de Koning. De uitreikingen vonden plaats tijdens jubilea van VV Mariahout en het Sint Leonardusgilde.

Gevonden voor jou

Hans Aarts werd onderscheiden tijdens het 75-jarig jubileum van VV Mariahout. Hij is al meer dan veertig jaar vrijwilliger bij de voetbalvereniging. Aarts was leider en trainer van diverse jeugdteams en is sinds 2004 lid van het jeugdbestuur. Daarnaast organiseert hij al 36 jaar het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout, een evenement dat veel inwoners samenbrengt.

Buiten de vereniging zet Aarts zich ook in voor andere initiatieven. Hij is sinds 1999 voorzitter van Buurtvereniging De Moerasvogels en heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het Kindervakantiewerk in Mariahout.

Vrijwilligerswerk bij het gilde

Jan Rovers ontving zijn lintje tijdens de viering van zijn 50-jarig jubileum bij het Sint Leonardusgilde in Beek en Donk. Hij was bijna vijftig jaar beheerder van het schietterrein en speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris van het gilde en helpt hij bij de organisatie van activiteiten.

Ook bij Kring Peelland, een organisatie die regionale gilden ondersteunt, heeft Rovers zich ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten en begeleidde wedstrijden. Daarnaast was hij afgevaardigde in de federatieve commissie geweerschieten.

De lintjes zijn een erkenning voor de vele jaren waarin Hans Aarts en Jan Rovers zich als vrijwilligers hebben ingezet voor hun gemeenschap.