Goed bedoelde opruimactie eindigt met vastzittende kettingzaag in Haaren

Een voorbijganger in Haaren zag zondagavond een flinke boom dwars over de fietsbrug aan de Kasteellaan liggen en dacht: dat kan zo niet blijven liggen. Met de beste bedoelingen ging hij zelf aan de slag met een kettingzaag om de route weer vrij te maken, maar midden in zijn opruimactie zette de kettingzaag zich vast in het hout van de omgevallen boom en moest de brandweer hem komen helpen.

De boom lag over de brug over de Esschestroom en blokkeerde daarmee een bekende fietsroute. Fietsers moesten hun fiets optillen en over de stam heen zien te komen om hun weg te vervolgen.

Kettingzaag van thuis

Een behulpzame voorbijganger besloot het probleem thuis aan te pakken en haalde een kettingzaag om de route vrij te maken. Terug bij de boom ging hij voortvarend aan de slag, maar de natuur werkte niet helemaal mee: de ketting bleef hangen in het hout waardoor de zaag muurvast kwam te zitten.

Daarop werd de brandweer ingeschakeld. Die kwam ter plaatse om te assisteren en kreeg uiteindelijk zowel de boom als de vastgelopen kettingzaag weer los. Daarna kon de fietsroute weer vrij worden gebruikt.