Auto belandt in kanaal langs A59 bij Raamsdonk, man zwemt naar de kant

Een bestuurder is zondagmiddag op de A59 bij Raamsdonk van de weg geraakt en in het water beland. De auto reed eerst nog zo’n 100 meter door de berm, waarna die in het kanaal terechtkwam.

De bestuurder is in een ambulance nagekeken en was in orde.

De brandweer zocht met duikers in het water om zeker te weten dat er niemand anders in de auto zat. Die werden niet aangetroffen.

Met een grote kraan is de auto uit het water gehaald en terug op de weg gezet. Het bergen duurde ruim anderhalf uur en zorgde voor een lange file op de weg.