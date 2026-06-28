Jeffrey Herlings rijdt uitstekend en wint ook in Portugal

Jeffrey Herlings won in Portugal al zijn vijfde GP van dit seizoen. De Nederlander won de tweede manche voor de klassementsleider Lucas Coenen, de eerste manche was de Belg te sterk. In het klassement blijft Coenen een ruime voorsprong behouden.

In de eerste manche was Lucas Coenen te sterk voor de concurrentie. Jeffrey Herlings eindigde als tweede, op ruime afstand volgde de Fransman Romain Febvre als derde. Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther pakte de tiende plek. Kay de Wolf uit Eersel deed niet mee vanwege een blessure.

Herlings was in de tweede manche te sterk voor Coenen, die op ruim zes seconden achter de Brabander over de finish kwam. Opnieuw was de derde plek voor Febvre. Herlings en Coenen pakken beiden 47 punten, waardoor de Belg comfortabel aan kop van het klassement blijft gaan. Het verschil met Herlings is 57 punten.