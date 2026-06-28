Boek van overleden Esther en eerste bankoverval: dit gebeurde deze week

Van een bijzonder kleurboek dat is gemaakt ter nagedachtenis aan de 38-jarige Ester Welij uit Waalwijk tot een veroordeling voor een poging tot doodslag. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Een 41-jarige man uit Breda is veroordeeld tot acht jaar celstraf voor poging tot doodslag op zijn vrouw. In januari 2025 mishandelde hij haar zo zwaar dat ze gereanimeerd moest worden en drie weken in coma lag. De vier kinderen van het stel waren bij de mishandeling aanwezig. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw al jaren slachtoffer was van fysiek en psychisch geweld, en dat Veilig Thuis meerdere keren meldingen kreeg. De rechtbank maakt zich zorgen over de toekomst: de vrouw heeft nog steeds een relatie met de man en voelt zich 'slachtoffer van het systeem'. Lees hier het hele verhaal.

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Het Openbaar Ministerie hield een 77-jarige oud-burgemeester met spoed aan uit angst dat hij kinderen zou gaan misbruiken. Herman J., die tussen 1988 en 2011 burgemeester was van Vessem, Wintelre en Knegsel en later van Hendrik-Ido-Ambacht, zit vast voor bezit en verspreiding van kinderporno en ontucht met een jongere man. Op zijn apparaten werden 1036 fotos en videos met kinderporno gevonden, opgeslagen op zeven verschillende plekken. Daarnaast voerde hij expliciete chats over seksueel misbruik van kinderen. J. ontkent de meeste beschuldigingen en beweert dat hij 'naar het wereldje wilde kijken om het te begrijpen'. De officier van justitie eiste een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De uitspraak volgt op 7 juli. Check het hier.

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Dan naar Tilburg. Op 15 oktober 1965 vond daar de eerste echte bankoverval van Nederland plaats. Zes zwaarbewapende mannen van een Franse bende drongen het onbeveiligde kantoor van de AMRO Bank binnen en gingen er in ruim vijf minuten vandoor met 900.000 gulden en drie ton aan waardepapieren. De zogeheten 'Citroënbende' wist moeiteloos door de binnenstad te manoeuvreren en ontsnapte naar België, ondanks een achtervolging. De overval maakte pijnlijk duidelijk dat noch de banken, noch de politie voorbereid waren op dit soort criminaliteit. Veel omstanders dachten zelfs dat het om een studentengrap ging. De Tilburgse hoofdcommissaris eiste betere beveiliging van banken en zwaardere bewapening voor de politie. Lees zijn verhaal hier.

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Ester Welij uit Waalwijk overleed op 7 april aan uitgezaaide borstkanker, slechts 38 jaar oud. Ze was razend populair op TikTok met haar account CreativEster, waarop ze aan duizenden volgers liet zien hoe je het mooiste kon kleuren met alcoholmarkers. Haar grote droom was een eigen kleurboek uitbrengen. Uitgeverij Lijn & Lus zette alles op alles: binnen vijf dagen lag haar boek 'Forever Friends' bij de drukker. Ester kon nog één plaat uit haar eigen boek inkleuren, maar het boek zelf heeft ze nooit in handen gehad. De eerste print ging mee in haar kist bij de crematie. Nu kleuren haar fans haar droom verder in. Hier lees je hun verhaal.

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