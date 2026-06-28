Navigatie overslaan
Ontdek

Vrouw raakt gewond na vechtpartij bij strandtent in Best

Vandaag om 20:12 • Aangepast vandaag om 20:25
Gewonden na flinke vechtpartij bij Sunrise Aquabest (foto: SQ Vision).
Gewonden na flinke vechtpartij bij Sunrise Aquabest (foto: SQ Vision).

Bij een strandtent aan de Ekkerswijer in Best zijn zondagavond twee groepen met elkaar op de vuist gegaan. De vechtpartij zou er volgens omstanders heftig aan toe zijn gegaan. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De groepen kregen op het terrein ruzie en gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Volgens omstanders liep dat al snel uit de hand.

Op de locatie is veel politie aanwezig om de groepen uit elkaar te houden en de rust terug te brengen. Wat er precies voorafging aan de vechtpartij is nog niet duidelijk.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.