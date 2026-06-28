Vrouw raakt gewond na vechtpartij bij strandtent in Best

Bij een strandtent aan de Ekkerswijer in Best zijn zondagavond twee groepen met elkaar op de vuist gegaan. De vechtpartij zou er volgens omstanders heftig aan toe zijn gegaan. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De groepen kregen op het terrein ruzie en gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Volgens omstanders liep dat al snel uit de hand.

Op de locatie is veel politie aanwezig om de groepen uit elkaar te houden en de rust terug te brengen. Wat er precies voorafging aan de vechtpartij is nog niet duidelijk.