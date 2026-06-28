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Man zwaargewond na ongeluk op A58 bij Heerle, snelweg bij Roosendaal dicht

Gisteren om 22:42
Het slachtoffer raakte zwaargewond (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Het slachtoffer raakte zwaargewond (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

Een man is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A58 bij Heerle. Het slachtoffer zou volgens de politie uit de auto zijn gevallen, maar hoe dit precies is gebeurd, is niet duidelijk. De snelweg richting Roosendaal is dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter landde op de snelweg. 

De politie doet onderzoek. Hoe laat de A58 weer kan worden vrijgegeven, is ook niet bekend.

De traumahelikopter landde op de snelweg (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
De traumahelikopter landde op de snelweg (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

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