Lever je oude zomerplastic in Eersel in bij Mobiel Scheidingsstation

Vanaf 1 juli kun je in gemeente Eersel opblaasbaar zomerplastic gratis inleveren bij het Mobiel Scheidingsstation. Dit geldt tot 1 september en bespaart ruimte in je restafvalcontainer. Het station rijdt langs alle kernen en accepteert kleine hoeveelheden afval zoals batterijen en elektrische apparaten.

Gevonden voor jou

Het Mobiel Scheidingsstation heeft sinds een jaar een vaste route langs alle kernen waar inwoners huishoudelijk afval gratis kunnen inleveren. Vanaf 1 juli tot 1 september kun je daar ook oude zwembandjes, strandballen en ander opblaasbaar zomerplastic kwijt. Deze artikelen horen normaal gesproken bij het restafval, maar kunnen tijdelijk apart worden ingeleverd.

Het zomerplastic mag worden aangeleverd zolang het in een boodschappentas past. Hiermee help je voorkomen dat het PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) wordt vervuild door niet-recyclebaar materiaal. Zo draagt het Mobiel Scheidingsstation bij aan het goed scheiden van afval.

Wat kun je nog meer inleveren?

Naast zomerplastic kun je bij het station ook batterijen, cartridges, spaarlampen en ander klein afval kwijt. Denk daarbij aan hard kunststof, metalen, kleine elektrische apparaten en schoon wit piepschuim. Het is belangrijk dat dit afval in klein formaat wordt aangeleverd, zoals in een boodschappentas of kleine kartonnen doos.

Let op: medicatie of chemisch afval wordt niet geaccepteerd bij het Mobiel Scheidingsstation. Deze moeten worden ingeleverd bij een milieustraat.

Wil je weten wanneer het station bij jou in de buurt komt? Raadpleeg dan de Afvalwijzer via de website van de gemeente Eersel.