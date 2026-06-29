Werkzaamheden rotonde Etten-Leur: verkeer omgeleid

De rotonde Hoevenseweg in Etten-Leur is van 6 juli tot 20 november afgesloten door reconstructiewerkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor verkeer, busdiensten en inwoners van Halderberge.

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Vanaf maandag 6 juli gaat de gemeente Etten-Leur aan de slag met de reconstructie van de rotonde Hoevenseweg – Concordialaan – Wildbaan. Door de afsluiting moeten reizigers rekening houden met omleidingen en aangepaste routes.

De werkzaamheden duren tot en met 20 november en hebben impact op zowel autoverkeer als fietsers. Ook buslijn 380 van en naar Breda wordt aangepast. Deze stopt tijdelijk niet bij het NS-station in Etten-Leur. Reizigers wordt geadviseerd om hun reis vooraf goed te plannen.

Gevolgen voor Halderberge

Voor inwoners van Halderberge, die via Hoeven naar Etten-Leur reizen, zijn de veranderingen merkbaar. Wie bijvoorbeeld naar school of het station wil, zal een alternatieve route moeten nemen. De gemeente heeft aangegeven dat alle verkeer wordt omgeleid.

Fietsers en automobilisten moeten de komende maanden dus rekening houden met langere reistijden. Busreizigers kunnen actuele informatie vinden via de reisplanner van vervoerder Arriva.