Man met steekwapen bedreigd en van horloge beroofd in Breda

Een man is zondagavond rond half twaalf beroofd aan de Willemstraat in Breda. De dader bedreigde hem met een steekwapen en ging ervandoor met een horloge.

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Het slachtoffer wilde zijn auto ophalen, die geparkeerd stond op een besloten terrein, toen hij oog in oog kwam te staan met de overvaller. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Dader gevlucht, slachtoffer ongedeerd

Na de beroving sloeg de dader op de vlucht. De politie doet onderzoek.