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Man met steekwapen bedreigd en van horloge beroofd in Breda

Vandaag om 05:04 • Aangepast vandaag om 08:16
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een man is zondagavond rond half twaalf beroofd aan de Willemstraat in Breda. De dader bedreigde hem met een steekwapen en ging ervandoor met een horloge.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer wilde zijn auto ophalen, die geparkeerd stond op een besloten terrein, toen hij oog in oog kwam te staan met de overvaller. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Dader gevlucht, slachtoffer ongedeerd
Na de beroving sloeg de dader op de vlucht. De politie doet onderzoek.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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