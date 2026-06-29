Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm

De productie van een bedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son kwam afgelopen weekend stil te liggen na een inbraak waarbij koper was geprobeerd te stelen. Dat maakte de politie zondagnacht bekend.

Vervolgens besloten de inbrekers zich maar te verstoppen. De ene klom bovenop een hoge stellage. De ander dacht dat hij achter een container niet meer zichtbaar zou zijn. Beide verstopplekken bleken niet heel succesvol.

De schade die de verdachten hebben aangericht is volgens de politie enorm. Van nieuwe apparatuur waren kabels afgeknipt. Ook de opladers van heftrucks en poetsmachines moesten eraan geloven. Daarnaast waren kabels van machines doorgeknipt die noodzakelijk zijn voor de productie. Het gevolg: naast het feit dat de productie van het bedrijf stil kwam te liggen enkele duizenden euro’s schade. "En dat allemaal voor een paar tientjes aan koper…"

De twee verdachten zijn 40 en 47 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, zullen zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.