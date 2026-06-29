Productiebedrijf in Son ligt stil na inbraak en koperdiefstal

De productie van een bedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son lag afgelopen weekend stil na een inbraak waarbij dieven probeerden koper te stelen. Dat maakte de politie zondagnacht beken

Verstoppen lukte niet

Vervolgens besloten de inbrekers zich te verstoppen. De een klom boven op een hoge stellage, de ander dacht dat hij achter een container niet meer zichtbaar zou zijn. Beide verstopplekken bleken niet erg succesvol.

De schade die de verdachten volgens de politie hebben aangericht, is enorm. Van nieuwe apparatuur waren kabels afgeknipt en ook de opladers van heftrucks en poetsmachines moesten eraan geloven. Daarnaast waren kabels doorgeknipt van machines die noodzakelijk zijn voor de productie.

Duizenden euro's schade

Het gevolg: naast het stilvallen van de productie is er voor enkele duizenden euro's schade. "En dat allemaal voor een paar tientjes aan koper."

De twee verdachten zijn 40 en 47 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Zij moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.