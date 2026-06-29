Militaire oefening in Cranendonck op 2 en 3 juli

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli 2026 vindt een militaire oefening plaats in Cranendonck. Militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen te voet en met voertuigen binnen de gemeente.

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De oefening maakt deel uit van een opleiding en training voor militairen. Tijdens deze dagen bewegen de deelnemers zich door de gemeente. Zowel te voet als met voertuigen zullen zij zich verplaatsen, maar ze zorgen ervoor dat het doorgaande verkeer niet wordt gehinderd.

De militaire oefening vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van Cranendonck. Er is geen sprake van wegafsluitingen of andere verstoringen voor bewoners. De Landmacht heeft maatregelen getroffen om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

Schade door de oefening

Mocht er schade ontstaan door de oefening, dan kan dit worden gemeld bij het Ministerie van Defensie. Het is belangrijk om in de klacht specifieke details te vermelden, zoals het kenteken van het voertuig, de locatie en het tijdstip van de schade. Dit helpt bij het afhandelen van claims.

Voor klachten zonder schade, of voor vragen over de oefening, heeft de gemeente een speciaal e-mailadres beschikbaar gesteld. Dit is uitsluitend bedoeld voor algemene opmerkingen en niet voor schadeclaims.